4 BİN TL'LİK YÜZÜĞÜ EL ÇABUKLUĞUYLA ÇALAN SEVGİLİLER YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına giren ve satıcının dikkatini dağıtıp, piyasa değeri yaklaşık 4 bin lira olan yüzüğü el çabukluğuyla çalan A.D. ve sevgilisi M.K. (17), başka kuyumcuya girerken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzük alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren A.D. ve sevgilisi M.K., kendilerine gösterilen yüzükleri tek tek deneyerek satıcının dikkatini dağıttı. Satıcının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen şüphelilerden biri, elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Diğer şüpheli ise el çabukluğuyla 4 bin lira değerindeki altın yüzüğü cebine koydu. Akşam saatlerinde yapılan sayımda bir yüzüğün eksik olduğunu fark eden kuyumcu Mehmet Emin Turan, kamera kayıtlarına baktığında hırsızlığı fark edip, şikayetçi oldu. Görüntülerde şüphelilerin satıcının dikkatini dağıtmak için dakikalarca yüzükleri denemesi ve ardından da hırsızlık anı yer aldı. Şüphelilerin iş yerinden ayrılırken satıcıyla tokalaşması da kameraya yansıdı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin A.D. ve M.K. (17) olduğunu belirledi. İkiliyi takibe alınan ekipler, aynı bölgedeki bir başka kuyumcuya girmek istedikleri sırada yakaladı. Polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.D. tutuklandı.