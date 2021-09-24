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4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı - Son Dakika

4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı

24.09.2021 15:17
4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı, System.String[]

Sinop'ta 4 bin TL'ye çalışacak motor ustası arayan bir otomobil yetkili servisi 2 yıldır vasıfsız eleman dahi bulamadı.

Sinop'ta 4 bin TL'ye çalışacak motor ustası arayan bir otomobil yetkili servisi 2 yıldır vasıfsız eleman dahi bulamadı. Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye'de 'işsizlik mi var, iş beğenme mi' tartışması yıllardır sürüyor. Gençler iş arayıp bulamadığını söylerken, sanayici ise ara eleman sıkıntısını dile getiriyor. Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde de durum böyle. Bir otomobil yetkili servisi 2 yıldır motor ustası bulmadığını, hatta vasıfsız eleman dahi bulmakta zorlandığını dile getirdi. Firma sahibi Mahmut Bilgiç'in duruma getirdiği yorum ise meslek lisesi motor bölümlerinde öğrenci yetişmediği ya da mezun öğrencinin işi tercih etmediği yönünde oldu. Sinop'ta öğrenci yetersizliğinden bu bölüm bulunmuyor. Makine bakım onarım gibi benzer bölümler açık durumda.

Firma sahibi Mahmut Bilgiç, "Bizim problemlerimiz var. Esnaf olarak sanayide ve diğer iş dallarında alt eleman yetişmiyor. Bununla ilgili muzdaribiz. Bununda birçok nedeni olduğu gibi tabii okulla da alakası var. Motor meslek liselerinde bu tip öğrenciler yetişmiyor veya tercih etmiyorlar. Etmedikleri içinde sanayimizde çırak, kalfa ve usta bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bunda yaklaşık 2-2,5 yıldır da bir arayış içerisindeyiz. Çeşitli organlarla işçi aramamıza rağmen işçi bulamıyoruz. Yeterli miktarlarda ücret de verdiğimizi düşünüyoruz ama doğal olarak herkes bedava iş bedava para istiyor diye düşünüyorum" dedi.

Gençlerin 'işsiziz' dediğini ama sanayicinin işçi aradığını belirten Mahmut Bilgiç, "Yaptığımız iş belli. Biz motor ustasıyız. Doğal olarak da dükkanımızda motor ustası eksikliği var. Bunu bulamıyoruz. Bunun yanı sıra vasıfsız eleman da arıyoruz. Yıkamacı olsun, temizlikçi olsun bu tarz işçileri bile bulmakta zorlanıyoruz. Herkesin kafasında bir devlet dairesi var galiba ama herkeste buna sahip değil. Fakat sonrasında röportaj verilirken de 'biz işsiziz' diye yakınıyorlar. Eminim dışarıya baksalar birçok iş yerinde devlet dairesinde alacakları maaştan daha fazla alacaklardır. Sinop'ta bu konuda mağdur illerden bir tanesi. Sinop sanayisinde birçok meslektaşım işçi aramakta. İşçi bulamıyoruz. Bir usta ne alır derseniz tabii ki elinin yatkınlığı, işi çıkarması, tecrübesi bunlar önemli etkenler. İyi bir usta en az 3 bin 500–4 bin TL'den başlıyor. Ona göre de etkinliğine göre işler değişiyor. Bizim işimizin yükünü bizim elimizden alacak usta da tabii ki 4 bin TL alır" diye konuştu.

Gençlerin meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerine teşvik edilmesi gerektiğini belirten Bilgiç, "İşçi bulamamamızın da en büyük nedeni okullarımıza öğrencilerimizin teşvik edilememesi. Teşvik olamayınca da tabi çıraklıktan yetişmeyince bu işin ustası da olamıyorsun. El becerisi olmak zorunda. Eskisi gibi de değil. Eskiden bizim babalarımız eti senin kemiği benim derdi bizi bir ustanın yanında çalışırdık. Dirayette vardı. Ustadan izinsiz kimse bir şey yapamazdı. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Tabii eskiden sigorta yoktu. Bunlar bir etken değildi. Bunlar şimdi doğal olarak sigortasız işçi çalıştıramıyoruz. Çocuk işçilerde de sigorta yapmak biraz sorun oluyor. Bunların da çıraklık eğitim merkezlerinde veya meslek liselerinden gelmesi bizim için de çocuk içinde faydalı oluyor. Bunun teşvik edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Ünsal Karka/İHA)

4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı
4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı

Türk Lirası, Otomobil, Sinop, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı - Son Dakika


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