4 bin yıl öncesini aydınlatan Kültepe'ye 'gönüllü' ilgisi - Son Dakika

4 bin yıl öncesini aydınlatan Kültepe'ye 'gönüllü' ilgisi

30.11.2020 14:40
4 bin yıl öncesini aydınlatan Kültepe'ye 'gönüllü' ilgisi, System.String[]

Yapılan kazılarda yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait çağlar öncesi objelerinin çıkarıldığı Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde gönüllü yer almak isteyenler büyük ilgi gösteriyor.

Yapılan kazılarda yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait çağlar öncesi objelerinin çıkarıldığı Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde gönüllü yer almak isteyenler büyük ilgi gösteriyor.

2014 yılından bu yana UNESCO'nun Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici Listesi'ndeki Kayseri - Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları devam ederken çalışmalar; gönüllü olarak takip etmek isteyen gençlerin ilgi odağı oldu. Kazı alanından çıkan seramikleri gönüllü olarak yıkadığını söyleyen Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Hatice Kuş, tarihe ve arkeolojiye ilgisi olan gençlere de tavsiyelerde bulundu. Uzun süredir Kültepe'ye merakı olduğunu aktaran Kuş; "Kültepe'ye uzun bir süredir merakım vardı. Geçtiğimiz yaz ayları içerisinde, alanı merak ettiğim için ziyarette bulundum. Alan kapalı olduğu için güvenlik, kazılarda gönüllü olabileceğimi söyledi. Projeyi, Fikri Kulakoğlu Hocamın yönettiğini söyledi. Kendisine gönüllü olarak katılmak istediğimi ilettim ve kendisi de olumlu dönüş yaptı. Daha sonra buraya geldim ve herkes ile tanıştım" ifadelerini kullandı. Gönüllü olarak seramik yıkadığını dile getiren Kuş; "Kazı alanından çıkan seramikler çamurlu bir şekilde geliyor. Gelen seramikler burada yıkanıyor. Yıkanma sebebi ise her seramik üzerinde bezeler bulunuyor. Bu bezeler arkeoloji için oldukça önemli. Her beze belli bir tarihi dönemi ifade ediyor. O nedenle yıkanması gerekiyor. Yıkanan parçalar kasa kasa oluyor. Her biri pek çok kazı alanından çıkartılıyor. Her kasaya çıkarıldığı tarih ve mekanı yazıyoruz. Seramikler yıkandıktan sonra kurutma işlemi yapılıyor. Kurutma işleminden sonra diğer hocalarım elle çizimlerini yapıyorlar daha sonra bilgisayarda çizimlerini yapıyorlar ve şekillerini çıkartıyorlar. Bu şekilde tarihini ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Burada gönüllü olarak çalışıyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Çünkü Kültepe'yi oldukça merak ediyordum. Yaklaşık 4 bin ile 6 bin yıl arasında bir tarihe sahip. Oldukça büyük bir kazı alanı. Kişisel olarak arkeolojiye bir ilgim vardı ancak üniversitede bölüm olarak tercih yapmadım. Tarihe ilgim olduğu için gönüllü olarak çalışmayı planlıyorum. Kişisel olarak kendi hayatıma bir şeyler katmak istiyorum. Başka arkadaşlarında bu konulara ilgisi varsa gönüllü olarak yapmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

4 bin yıl öncesini aydınlatan Kültepe'ye 'gönüllü' ilgisi
4 bin yıl öncesini aydınlatan Kültepe'ye 'gönüllü' ilgisi

Türkiye, Kayseri, Sivas, Ören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 bin yıl öncesini aydınlatan Kültepe'ye 'gönüllü' ilgisi - Son Dakika


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