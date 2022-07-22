4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor - Son Dakika
Üye Girişi

4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor

22.07.2022 09:43
4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor

Adana'nın Aladağ ilçesindeki 4 bin yıllık "Bığbığ Orman Sarmaşığı" zamana direniyor.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki 4 bin yıllık "Bığbığ Orman Sarmaşığı" zamana direniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce dev sarmaşık, 'Bığbığ Orman Sarmaşığı Tabiat Anıtı' olarak tescillenerek korumaya alındı. Meydan Yaylası Bığbığı mevkisindeki 4 bin yıllık sarmaşığın boyu 20, taç genişliği 23, çapı 2.3 metre olarak ölçüldü. Doğaseverler, dev sarmaşığı görünce çok etkilendiklerini söyledi. Geçmişte çevresinde ateş yakılıp, bulunduğu kayaya yazılar yazılan sarmaşığın Türkiye'nin en önemli tabiat anıtları arasında yer aldığını ifade eden doğaseverler, gelecek nesillere aktarılması için de daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Adana'da otomobilin, elektrikli bisiklet ve yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı Adana'da otomobilin, elektrikli bisiklet ve yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı Otomobil önce yayaya sonra elektrikli bisikletliye çarptı: 2 yaralı Otomobil önce yayaya sonra elektrikli bisikletliye çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: 4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement