Üye Girişi
4 bin yıllık Hitit figürleri, sedef kakma tekniğiyle yeniden hayat buluyor - Son Dakika

4 bin yıllık Hitit figürleri, sedef kakma tekniğiyle yeniden hayat buluyor

07.02.2022 11:36
4 bin yıllık Hitit figürleri, sedef kakma tekniğiyle yeniden hayat buluyor

Çorum'un Sungurlu Halk Eğitim Merkezince (HEM) hayata geçirilen "Sedef Kakma Sanatı Eğitimi Projesi" ile bir yandan yeni sedefkarlar yetiştirilirken diğer yandan da Hitit figürleri sedef kakma tekniğiyle hediyelik eşyalara işleniyor.

Çorum'un Sungurlu Halk Eğitim Merkezince (HEM) hayata geçirilen "Sedef Kakma Sanatı Eğitimi Projesi" ile bir yandan yeni sedefkarlar yetiştirilirken diğer yandan da Hitit figürleri sedef kakma tekniğiyle hediyelik eşyalara işleniyor.

Sungurlu HEM, Osmanlı döneminde en itibarlı sanatlar arasında gösterilen, çeşitli deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefin ahşap malzemeye açılan oymalara yerleştirilmesiyle yapılan sedef kakma sanatını yaşatmak amacıyla proje hazırladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğini almaya hak kazanan proje kapsamında ilçede 22 gönüllü kadına sedef kakma eğitimi veriliyor. Kadın kursiyerler, sedef kakmanın geleneksel yöntemlerini kullanarak Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlere ait onlarca figürü hediyelik eşyalara aktarıyor.

Kursiyerlere tecrübelerini aktaran ve Gaziantep'te 20 yıldır sedef işlemeciliği yapan İsmail Akyel, 2020'de ziyaret ettiği Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde görüp etkilendiği Hitit figürlerini, geleneksel tekniklerle sedef kakma sanatında kullanmaya karar verdi.

Hitit figürleri üzerine çalışan Akyel, birikimini kursiyerlerle paylaşıyor.

"Çalışmalarımızın dünya genelinde itibar görmesini hedefliyoruz"

Sungurlu HEM Müdürü Ertuğrul Bostancı, AA muhabirine, yaklaşık 4 bin yıl önce Hititlerin kullandığı motifleri sedef kakma tekniğiyle sentezleyerek benzersiz tasarımlar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Geleneksel sedef kakma sanatını yeniden yorumlamayı istediklerini belirten Bostancı, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz, yerelde bu projeyi yaygınlaştırmak. Amacımız dünyaya açılmak. Çıkış noktamız Hititler olmasına rağmen dünyadaki birçok medeniyete ait motifleri sedef kakma sanatıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha önce Japonların Şintoizm dinine ait motifleri yine ahşap üzerine işleme çalışmalarımız oldu. Yakın zamanda bunları da yetkililere ulaştırarak çalışmalarımızın dünya genelinde itibar görmesini hedefliyoruz."

Sedefkar İsmail Akyel ise bugüne kadar Osmanlı ve Selçuklu motiflerine hayat verdiğini dile getirerek, "Hitit motiflerini farklı bir boyuta getirme isteği oluştu bende. Kendi yaptığımız ahşap ürünlerin üzerine Hitit motiflerini çalışabileceğimi düşündüm. Sungurlu HEM'de sedef kakma kursu açarak Hitit motiflerini çalışmaya başladık. Hem kursiyer arkadaşlara gelir kapısı olması hem de sedef kakma sanatını Hitit motifleriyle buluşturarak buraya mal etmek istedik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Sedef kakma sanatı, Sungurlu, Osmanlı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 bin yıllık Hitit figürleri, sedef kakma tekniğiyle yeniden hayat buluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
11:19 Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
11:19 Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: 4 bin yıllık Hitit figürleri, sedef kakma tekniğiyle yeniden hayat buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement