4 bin yıllık tarih arasında kano ve balon turu hazırlığı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Emre Gölü'nde 35 bin metrekare alanda başlatılan Çevre Medeniyet Bahçesi projesinde sona gelindi. Proje kapsamında tarihi 3-4 bin yıl öncesine dayanan Friglerden kalma eserlerin bulunduğu bölgede su sporları, kano ve balon turu yapılabilecek.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırlarında yer alan Emre Gölü'nde yaklaşık 7- 8 aydır süren Çevre Medeniyet Bahçesi projesinde sona gelindi. Yapılan çalışmalara hakkında bilgiler veren Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 35 bin metrekare alan içerisinde gerçekleşen çalışmaları anlattı.

4-5 BİN YILLIK TARİHAfyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Emre Gölü'nde hummalı çalışmanın devam ettiğini söyledi. Emre Gölü'nün bölgenin gerçekten çok büyük bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Vali Çiçek, "Bizim burada insanlarımız geldiği zaman onların dinlenmelerine, onların burada nefes almalarına özellikle 4-5 bin yıllık tarih içerisinde o gölümüzün karşısında gördüğümüz, özellikle o tarihi alan içerisinde çok fazla ziyaretçimiz geliyordu. Burayı biz birazcık daha turizme kazandırmak istedik. Bunun için 35 bin metrekare alan içerisinde 'Çevre Medeniyet Bahçesi' projemizi gerçekleştirdik" dedi.'GÖKTE BALONLAR, GÖL İÇERİSİNDE TEKNELER'Projenin sonuna gelindiğine işaret eden Vali Gökmen Çiçek, "Mayıs ayında biz burayı açacağız, diye söz vermiştik. Çok şükür sözümüzde duracağız. Çünkü çalışmaların çok büyük bir kısmı bitti. Şu an ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Onları da tamamlayacağız inşallah. Bu bölge içerisinde az önce de söylediğim gibi yürüyüş alanları, bisiklet yolları, insanların piknik yapacağı alanlar, çay içebileceği alanlar, bunun yanında asıl çok önemli olan şey bizim burada balon uçuşlarımız inşallah bayramın ikinci gününden itibaren başlıyor. Aşağıda göl manzarası olan, 3-4 bin yıllık Friglerden kalma eserlerin olduğu ve su sporlarıyla ilgili kano merkezinin kano sporlarının yapılacağı, onun dışında ayrı su sporlarıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Gökte balonlar, göl içerisinde tekneler, su sporları, inşallah onun yanında tarihi eserlerle muazzam bir görüntü oluşacak" diye konuştu. 'BALON FESTİVALİNDE YÜZLERCE BALON BURADA OLACAK'Temmuz ayında Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde bir balon festivali yapacaklarını vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, şöyle dedi:

"Balon festivalinde yüzlerce balon burada olacak. Her çeşit balon hem yurt dışından hem Türkiye'de uluslararası bölgelerden gelecek. Onun için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Konaklamalarından tutun da burada gelecek misafirlerimizi ağırlamaya kadar bir çalışmamız var. Tek dileğimiz, tek duamız pandemiden kurtularak tekrar eski günlerdeki gibi Afyonkarahisar'da hatta eski günlerin kat kat fazlası turist misafirlerimizi, turistlerimizi ağırlamak için gün sayıyoruz. Tek duamız da bir an önce pandemiden kurtulmak."