4 bine yakın deniz aracı sergilenecek! - Son Dakika
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4 bine yakın deniz aracı sergilenecek!

58 dakika önce

Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 4 bine yakın deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunları ile buluşacak.

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Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 4 bine yakın deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunları ile buluşacak. Etkinlik, 22 Şubat - 1 Mart tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İstanbul, Avrasya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12 
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