4 bine yakın deniz aracı sergilenecek!
58 dakika önce
Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 4 bine yakın deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunları ile buluşacak.
Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 4 bine yakın deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunları ile buluşacak. Etkinlik, 22 Şubat - 1 Mart tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12
Son Dakika Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu