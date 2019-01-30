Son Dakika Haberleri: 4. Birlik ve Beraberlik Buluşması" Düzenlendi

4. Birlik ve Beraberlik Buluşması" Düzenlendi

49 dakika önce

Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "4. Birlik ve Beraberlik Buluşması" düzenlendi.

4. Birlik ve Beraberlik Buluşması
Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "4. Birlik ve Beraberlik Buluşması" düzenlendi.

MAGEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir restoranda tertip edilen "4. Birlik ve Beraberlik Buluşması" kapsamında İl Müftüsü Ümit Çimen'in katılımıyla "Gençlik ve Değerlerimiz" konulu söyleşi yapıldı.

Gençlerin arkadaş çevresi konusunda seçici olması gerektiğini belirten Çimen, "İyi arkadaş konusunda Peygamberimizin bir teşbihi vardır, 'iyi arkadaş güzel koku satan, kişi gibidir' diye buyuruyor. Ama kötü arkadaş içinse, 'körük üfleyen, gibidir' diye buyurur. Mutlaka üstüne sıçrar, kötü koku gelir, yakar. Bu şu amaçla söyleniyor, arkadaş seçiminde dikkatli olacağız. Gençler için özellikle arkadaş seçimi çok önemli. Gençliğimizin önemli kararlarını bu dönemde alıyoruz. Bu dönemler hayatımızın baharı. En hareketli dönemi, en kıymetli dönemi. Bu dönemdeki kazanımlarımız ve alışkanlıklarımız hayatımızı etkiler. Gençliğimizdeki kararlarımız hayatımızın bütününü etkiler. Bugünler geçti mi bir daha gelmez, bugünler kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz ise söyleşiye katılan Çimen'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Ramazan Yavuz, Ümit Çimen, Malatya, Güncel
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