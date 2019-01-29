Son Dakika Haberleri: 4. Bisanthe Oda Müziği Festivali

4. Bisanthe Oda Müziği Festivali

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

4. Bisanthe Oda Müziği Festivali, System.String[]
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Likya Trio Orkestra Grubu sahne aldı.

Grup, Sergei Rahmaninof, Dmitri Şostakoviç ve Felix Mendelssohn Bartholdy'nin eserlerini icra etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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