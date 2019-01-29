4. Bisanthe Oda Müziği Festivali

Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Likya
Trio Orkestra Grubu sahne aldı.
Grup, Sergei Rahmaninof, Dmitri Şostakoviç ve Felix Mendelssohn Bartholdy
'nin eserlerini icra etti.
Yaklaşık 2 saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler takip etti.