4. Bisanthe Oda Müziği Festivali Sona Erdi - Tekirdağ

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Oda Müziği Festivali" sona erdi.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Oda Müziği Festivali" sona erdi.



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalin son gününde, Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok müzik grubu sanatseverlerle buluştu.



Konser öncesi konuşan festivalin genel sanat yönetmeni Kemal Küçük, çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.



Küçük, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın festivalin düzenlenmesinde büyük emeği olduğunu ifade ederek, festival boyunca birbirinden değerli sanatçıların Tekirdağlı sanatseverlerle buluştuğunu aktardı.



Daha sonra müzik grubu, Antonio Vivaldi, Biagio Marini ve J. Adolph Hasse gibi bestecilerin eserlerini icra etti.



Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Eşkinat, akademisyenler ve öğrenciler izledi.



Konser sonunda Eşkinat, sanatçılara çiçek takdim etti.

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