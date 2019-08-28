Son Dakika Haberleri: 4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

1 saat önce

Adana'da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir hafta içinde Denizli, Bahçelievler ve Mithatpaşa mahallelerinde 4 vatandaş kaldırıma bıraktıkları bisikletlerin çalındığı yönünde polise şikayette bulundu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine harekete geçti. Polis hırsızlık olayının meydana geldiği yerlere giderek burada güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan çalışmada bisikletlerin çalınma anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Görüntülerde zanlının Niyazi K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis bu tespitin ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Niyazi K. evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete getirilerek sorgulanan şahıs 4 bisikleti de çaldığını kabul etti.


Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı!
Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Şarkıcı Hadise, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek videosunu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]