4. Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleştirildi

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi'nin (Akdeniz TTO) girişimiyle, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Bitki Islahı Proje Pazarı' Growtech Tarım Fuarı'nın üçüncü gününde Anfaş Expo Center'da gerçekleştirildi.



Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimiyle, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile gerçekleşen '4. Bitki Islahı Proje Pazarı'nda Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden gelen ıslah projeleri, firmalar ile buluşturuldu. Yapılan ikili görüşmeler ile Ar-Ge iş birlikleri için ilk adımlar atılmasına katkı sağlandı.



Araştırmacılar, ödüllü olarak düzenlenen '4. Bitki Islahı Proje Pazarı'na (BIPP), ıslah çalışmalarının herhangi bir aşamasındaki fikri, projesi veya çeşidi ile katılarak etkinlik kapsamında firmalar veya diğer araştırmacılar ile ortak proje kurgulama, proje fikirleri kapsamında iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı yakaladı.



Bu yıl '4. Bitki Islahı Proje Pazarı'nda bitki ıslahı konusunda 37 proje Anfaş Expo Center'da sergilendi. Ayrıca Jüri Değerlendirme Kurulu tarafından Bitki Islahı çalışmaları için proje sahiplerinin ıslah faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri çeşitlerini tanıttıkları ilk 3 projeye, sırasıyla 7000 TL, 5000 TL ve 3000 TL ödül verildi.



Akdeniz TTO Merkez Müdürü Olgun Kitapcı, Türkiye'nin tarımsal üretim ve temel ekonomik faaliyetler konularından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Kitapçı, "Tarımsal üretimde yüksek katma değere erişmenin en önemli yollarından biri de bitki ıslahı. Hem geleneksel hem de yeni bilimsel yöntemlerle yürütülen bitki ıslahı sayesinde artan verim ve çeşitlilik, tarımsal üretim sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor. Bitki ıslahı alanında ülkemizde son yıllarda yaşanan ümit verici gelişmelerin en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Antalya, şimdi de bitki ıslahı alanındaki son gelişmelerin görücüye çıkacağı, proje pazarına ev sahipliği yapıyor. Köklü bir Ziraat Fakültesi'ne sahip olan Akdeniz Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisi AKDENİZ TTO olarak, böyle önemli bir etkinliğin organizasyonunu üstlenmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA