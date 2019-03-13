4. Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda İhtisas Fuarı" Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "4. Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda İhtisas Fuarı" açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "4. Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda İhtisas Fuarı" açıldı.



Bodrum Belediyesi Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (BESİAD) destekleriyle, Marmaris Fuarcılık Organizasyon (MARFO) tarafından düzenlenen fuara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinden 70'e yakın firma katılıyor.



Fuarda, gıda sektörü başta olmak üzere, endüstriyel mutfak, mobilya, ısıtma ve soğutma sistemleri, ev ve otel tekstilinde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.



Stantları gezen katılımcılar, firma yetkililerinden fuarda yer alan ürünler hakkında bilgi alıyor.



MARFO Genel Müdürü Volkan Gülcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır ihtisas fuarları düzenlediklerini söyledi.



Fuarda 250'den fazla markanın olduğunu ifade eden Gülcan, "Türkiye'nin farklı illerinden imalatçı firmalar, distribütörler, Bodrum'un sayılı büyük işletmeleri hepsi stantlarını açıp, turizmcilere daha iyi hizmet vermek ve yeni ürünlerini tanıtabilmek, kampanyalarını daha iyi duyurabilmek için fuara katıldılar." diye konuştu.



Bu tür organizasyonların turizme de olumlu etkisinin olduğuna işaret eden Gülcan, şöyle konuştu:



"Fuara katılan insanların Bodrum'a katkısının olduğunu düşünüyorum. Bodrum'a ilk kez gelen katılımcılarımız da var. Fuara çevre il ve ilçelerden 5-6 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Turizmin tam olarak başlamadığı ölü olduğu zamanlarda, hem otelcimiz, hem restoranlarımız için bu organizasyonlar güzel bir gelir kaynağı oluyor. Daha çok destekle ve katılımla bu tür organizasyonları büyütmek istiyoruz. Bunun için de çevre illerdeki turizmcilerin sadece ziyaret edip buradaki firmalarla tanışmaları yeterli olacak."



Fuar, 16 Mart'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

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