4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ile birlikte 24 - 25 Kasım tarihlerinde Bölgesel Living Lab Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl dördüncüsü yapılan zirve ile kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirerek Living Lab'ler için yeni modellerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki gün sürecek olan 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi'nin açılışı bugün İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, çeşitli Living Lab uzmanları ve akademisyenler katıldı.

Belediye başkanları, AB temsilcileri, ENoLL temsilcileri, finans kurumları yöneticileri, akademisyenler, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve Living Lab uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi'nde, kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirerek Living Lab'ler için yeni modeller geliştirilecek.

"İSTANBUL ASIRLARDIR DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ OLMUŞTUR"

Açılışta konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Living Lab Zirvesi'nin tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl salgın nedeniyle bir arada olamamıştık. Bu yılki zirvemizde, sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Tarih boyunca üç büyük medeniyete ev sahipliği yapan bu kutlu şehir, asırlardır dünyanın gözbebeği olmuştur. Sultanların, imparatorların hayallerini süsleyen bu nadide şehrin önemi anlatan en güzel sözlerden biri, Napolyon'a aittir. "Dünya tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu" diyen Napolyon, İstanbul'un dünya için ne anlam ifade ettiğini çok güzel dile getirmiş" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLK İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MERKEZİ BAŞAKŞEHİR LİVİNG LAB"

Başkan Kartoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Medeniyetler beşiği İstanbulumuz, sadece muhteşem tarihi mirası ve coğrafi konumu itibariyle değil, bugün sahip olduğu imkanlarla girişimcilik ekosistemi için de, büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeliyle bölgesel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Balkan ülkeleri, MENA Bölgesi ve Avrupa arasında köprü olacak İstanbul'da, bugün altmıştan fazla inovasyon ve girişimcilik merkezi bulunuyor. Onlardan biri de, bizim gözbebeğimiz olan Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab. Teknoloji merkezlerimizden önemlisi, inovasyon ve teknoloji alanında harika işlere imza atan ve daha iyisini yapmak için sürekli çalışan bir gençliğe sahibiz. Gençlerimiz bizim asıl gücümüz, büyük ve dinamik gücümüz. Biz gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. İmkan verildiğinde neler yapabildiklerini, neleri başardıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GLOBALLEŞME VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE DÜNYA, ARTIK KÜÇÜK BİR KÖY HALİNE GELDİ"

Kamu kurumları, eğitim kurumları, özel sektör, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirmenin ve Living Lab'ler için yeni modeller geliştirmenin yollarını ele alacaklarını aktaran Başkan Kartoğlu, "İki gün sürecek zirvede; girişimcilikten uygulamalı inovasyona, akıllı şehircilikten kullanıcı deneyimine, başarı hikayelerinden kuluçka merkezlerine kadar pek çok konuda fikirlerimizi paylaşacağız. Bu anlamda zirvenin, tüm paydaşlarımız için faydalı ve verimli geçmesini diliyorum. Globalleşme ve teknolojik yeniliklerle dünya, artık küçük bir köy haline geldi. Hızla gelişen teknoloji, aynı zamanda büyük bir dijital dönüşümü başlattı. Teknoloji ve inovasyonda hızlı olan, çalışmalarına ivme kazandıran ülkeler ile diğerleri arasındaki makasın da hızla açıldığını görüyoruz. İnovasyon sürecini toplumsal faydaya çevirmeyi başaranlar, ülkelerinin geleceğini de olumlu yönde değiştirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA HER ŞEY AKILLI OLMAK ZORUNDA"

Kartoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Günümüz dünyasında her şey "akıllı" olmak zorunda. İnsanların hayatı kolaylaştırmanın ve şehirleri daha yaşanabilir kılmanın yolu, "akıllı" olmaktan geçiyor. Başakşehir Belediyesi olarak, "akıllı şehir" olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemimiz, Atık Nakit uygulamamız ve şehrin anahtarı olarak tanımladığımız Başakşehirli mobil uygulamamız, "akıllı şehircilik" alanında hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor. Bu projeler ile sadece Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırmakla kalmadık, birçok belediyeye ilham kaynağı olduk. Bu bakımdan Living Lab'lerin geleceğimiz açısından son derece önemli olduğunu, sayılarının her geçen gün artması ve yerel yönetimlerin de bu konuda lokomotif olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede ülkemize de hedeflerine ulaşması noktasında büyük katkı sağlayacağımıza ve büyük gücümüz gençlerimizin de yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."