Üye Girişi
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı - Son Dakika

4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı

24.11.2021 11:32
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ile birlikte 24 - 25 Kasım tarihlerinde Bölgesel Living Lab Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ile birlikte 24 - 25 Kasım tarihlerinde Bölgesel Living Lab Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl dördüncüsü yapılan zirve ile kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirerek Living Lab'ler için yeni modellerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki gün sürecek olan 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi'nin açılışı bugün İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, çeşitli Living Lab uzmanları ve akademisyenler katıldı.

Belediye başkanları, AB temsilcileri, ENoLL temsilcileri, finans kurumları yöneticileri, akademisyenler, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve Living Lab uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi'nde, kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirerek Living Lab'ler için yeni modeller geliştirilecek.

"İSTANBUL ASIRLARDIR DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ OLMUŞTUR"

Açılışta konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Living Lab Zirvesi'nin tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl salgın nedeniyle bir arada olamamıştık. Bu yılki zirvemizde, sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Tarih boyunca üç büyük medeniyete ev sahipliği yapan bu kutlu şehir, asırlardır dünyanın gözbebeği olmuştur. Sultanların, imparatorların hayallerini süsleyen bu nadide şehrin önemi anlatan en güzel sözlerden biri, Napolyon'a aittir. "Dünya tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu" diyen Napolyon, İstanbul'un dünya için ne anlam ifade ettiğini çok güzel dile getirmiş" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLK İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MERKEZİ BAŞAKŞEHİR LİVİNG LAB"

Başkan Kartoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Medeniyetler beşiği İstanbulumuz, sadece muhteşem tarihi mirası ve coğrafi konumu itibariyle değil, bugün sahip olduğu imkanlarla girişimcilik ekosistemi için de, büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeliyle bölgesel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Balkan ülkeleri, MENA Bölgesi ve  Avrupa arasında köprü olacak İstanbul'da, bugün altmıştan fazla inovasyon ve girişimcilik merkezi bulunuyor. Onlardan biri de,  bizim gözbebeğimiz olan Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab. Teknoloji merkezlerimizden önemlisi, inovasyon ve teknoloji alanında harika işlere imza atan ve daha iyisini yapmak için sürekli çalışan bir gençliğe sahibiz. Gençlerimiz bizim asıl gücümüz,  büyük ve dinamik gücümüz. Biz gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. İmkan verildiğinde neler yapabildiklerini,  neleri başardıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GLOBALLEŞME VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE DÜNYA, ARTIK KÜÇÜK BİR KÖY HALİNE GELDİ"

Kamu kurumları, eğitim kurumları, özel sektör, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirmenin ve Living Lab'ler için yeni modeller geliştirmenin yollarını ele alacaklarını aktaran Başkan Kartoğlu, "İki gün sürecek zirvede; girişimcilikten uygulamalı inovasyona, akıllı şehircilikten kullanıcı deneyimine, başarı hikayelerinden kuluçka merkezlerine kadar pek çok konuda fikirlerimizi paylaşacağız. Bu anlamda zirvenin, tüm paydaşlarımız için faydalı ve verimli geçmesini diliyorum. Globalleşme ve teknolojik yeniliklerle dünya, artık küçük bir köy haline geldi. Hızla gelişen teknoloji, aynı zamanda büyük bir dijital dönüşümü başlattı. Teknoloji ve inovasyonda hızlı olan, çalışmalarına ivme kazandıran ülkeler ile diğerleri arasındaki makasın da hızla açıldığını görüyoruz. İnovasyon sürecini toplumsal faydaya çevirmeyi başaranlar, ülkelerinin geleceğini de olumlu yönde değiştirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA HER ŞEY AKILLI OLMAK ZORUNDA"

Kartoğlu sözlerini şöyle noktaladı:   "Günümüz dünyasında her şey "akıllı" olmak zorunda. İnsanların hayatı kolaylaştırmanın ve şehirleri daha yaşanabilir kılmanın yolu, "akıllı" olmaktan geçiyor. Başakşehir Belediyesi olarak, "akıllı şehir" olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemimiz, Atık Nakit uygulamamız ve şehrin anahtarı olarak tanımladığımız Başakşehirli mobil uygulamamız, "akıllı şehircilik" alanında hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor. Bu projeler ile sadece Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırmakla kalmadık, birçok belediyeye ilham kaynağı olduk. Bu bakımdan Living Lab'lerin geleceğimiz açısından son derece önemli olduğunu, sayılarının her geçen gün artması ve yerel yönetimlerin de bu konuda lokomotif olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede ülkemize de hedeflerine ulaşması noktasında büyük katkı sağlayacağımıza ve büyük gücümüz gençlerimizin de yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."


4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Kasım, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım 11:39 Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:38 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
11:16 Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı         
11:36
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement