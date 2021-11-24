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4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı - Son Dakika

4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı

24.11.2021 13:40
4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı

Başakşehir Living Lab ve İstanbul Ticaret Odasına bağlı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı.

Başakşehir Living Lab ve İstanbul Ticaret Odasına bağlı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasında, İstanbul'un tarih boyunca üç büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtirken, Napolyon Bonapart'ın "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu." sözünü hatırlattı. Kartoğlu, "Napolyon'un sözünden sonra ben devam ediyorum ve diyorum ki İstanbul da bir ülke olsaydı mutlaka bunun baş şehri Başakşehir olurdu." dedi.

İstanbul'un artık yeni bir misyonu ve özelliğinin bulunduğuna vurgu yapan Kartoğlu, "Bölgesel living lab zirvelerine ev sahipliği yapıyor. Teknolojiye artık ev sahipliği yapıyor. Teknoloji merkezlerinin sayısı her gün artıyor. Artık dünyanın da takip ettiği bir şehir haline geldi. Bu bizim için çok büyük bir güç, sevindirici bir güç." değerlendirmesini yaptı.

Günümüzde "akıllı şehirler" konusunun konuşulduğunu ve dünyanın, akıllı şehirleri üretebilecek ve yönetebilecek sistemleri geliştirmesi gerektiğini dile getiren Kartoğlu, "Şu anda İstanbul bu güce ulaştı. Artık Anadolu'nun farklı şehirlerinde de bu tür hazırlıklar yapıldığını duyuyoruz. Hatta biz bu noktada öncülük yapıyoruz. Ülkemizin teknoloji noktasında daha üst sistemlere, daha üst çerçevelere ulaşmasını sağlayacak, ülke çapında hareket haline dönüşebilecek güzel bir hazırlık içerisinde ülkemiz." ifadesini kullandı.

Kartoğlu, gelecek dönemde hazırlıklara başlayacakları teknoloji fuarları ile ülkenin bu gücünü ve ismini tüm dünyada duyuracaklarına inandığını kaydetti.

Teknolojiyle birlikte dünyanın "globalleşen bir köy" haline geldiğini ifade eden Kartoğlu, hızla gelişen teknoloji doğrultusunda ülkelerin ve şehirlerin bir an evvel yenilenmesi gerektiğine işaret etti.

Yabancı yatırımcılara seslenen Kartoğlu, "Bizler ülke olarak genç nüfusa sahibiz ve çok büyük beyin gücüne sahibiz. Üretebiliyoruz, gençlerimiz çok yetenekli. Bundan sonra artık yurt dışındaki tüm yatırımcıları buraya bekliyoruz. Yatırımcılarla bu genç beyinlerimizi buluşturup, marka haline dönüştürebiliriz. Bu sizler için de bir fırsat." dedi.

Eski bakanlardan Bülent Akarcalı'nın da konuşma yaptığı programda, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Müdürü İbrahim Elbaşı, "Yeni Nesil Startup Merkezlerinin Girişimcilik Ekosistemlerindeki Rolü", Teknopark İstanbul Müdürü Bilal Topçu ise "Teknoparkların İnovasyon Ekosistemindeki Stratejik Önemi" konu başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Zirveye çevrim içi bağlantı gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bölgesel İşletmelerin Gelişimi İçin Living Lab'ler", European Network of Living Labs Başkanı Evdokimos Konstantinidis, "Living Lab'lerin Değeri ve İş Birliklerinin Önemi" başlıklı konuşma yaptı.

Bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin, gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği; toplumun, yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı olan Başakşehir Living Lab'in öncülüğünde gerçekleşen zirvede, kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirerek Living Lab'ler için yeni modeller ortaya konulması amaçlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından katılımcıların panellerde konuşma yapacağı zirve, 25 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Togo Cumhuriyeti, Başakşehir, İstanbul, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı - Son Dakika


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