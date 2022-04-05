4 boynuzlu koç, görenleri hayrete düşürüyor! Sahibi paha biçemiyor - Son Dakika
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4 boynuzlu koç, görenleri hayrete düşürüyor! Sahibi paha biçemiyor

05.04.2022 14:55

Tokat'ta 4 yaşındaki koçun 4 boynuzlu olduğunu görenler gözlerine inanamıyor. Koçu görmek için bölgeye gelenlerin olduğunu ifade eden Abdullah Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna değer biçemediğini kaydetti.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde besicilik yapan Abdullah Tatar koçunun 1 aylıkken 4 boynuzlu olduğunu fark ettiklerini söyledi.

PAHA BİÇEMİYOR

Küçükbaş hayvan sürüsünün en kıymetlisinin pamuk ismini verdiği koçu olduğunu belirten Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna paha biçemediğini kaydetti.

4 yaşında 4 boynuzlu koçuna paha biçemiyor

"4 BOYNUZUNUN ONA BİR ZARARI YOK"

Talep olursa Kurban Bayramında koçunu satmayı düşündüğünü belirten Tatar, "4 boynuzlu koçu görenler şaşırıyor. Benimde bu ilgi hoşuma gidiyor. 4 boynuzlu olmasının hayvana bir zararı yok. 4 yıldır baktığım koçuma 'pamuk' ismini verdim" dedi.

4 yaşında 4 boynuzlu koçuna paha biçemiyor

"OLDUKÇA SIRA DIŞI"

Köy sakinlerinden Hasan Tatar ise 4 boynuzlu koçu görmeye gelenlerin olduğunu, oldukça dikkat çektiğini belirterek, "Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu ilginç bir güzellik. Oldukça sıra dışı, bende ilk defa gördüm. Görmek için gelenler oluyor" diye konuştu.

4 yaşında 4 boynuzlu koçuna paha biçemiyor
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Damızlık, Tokat, Tatar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 4 boynuzlu koç, görenleri hayrete düşürüyor! Sahibi paha biçemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 boynuzlu koç, görenleri hayrete düşürüyor! Sahibi paha biçemiyor - Son Dakika
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