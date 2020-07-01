4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi - Son Dakika

"Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi. Konferansta Suriye'deki krizden etkilenenlere toplam 7.7 milyar dolara varan çok yıllı taahhütler aracılığıyla destek sunulacağı bildirildi.



Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı'nın eşbaşkanlığını üstlendi. Konferans, sanal formatta gerçekleştirildi. 80 ülke, uluslararası kuruluş, AB ve BM kuruluşları uluslararası konferansta bakanların katıldığı üst düzey bölümünde bir araya geldi.



"Suriye halkının çilesine son vermek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor"



AB Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, "Brüksel Konferansı, Suriye'deki çatışmaları uluslararası gündemin en üst sırasında yer almasını sağlıyor. Suriye halkının çilesine son vermek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Her şeyden önce krize siyasi bir çözüm bulmamız gerekir. Cenevre görüşmelerini yeniden başlatmak, siyasi çözüm ortaya koymak ve Suriye'ye kapsayıcı bir barışı getirmenin zamanı gelmiştir. Halen devam eden ciddi boyutlardaki insani ihtiyaçlara da cevap vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Konferans kapsamında Suriye içerisindeki ve ev sahibi toplumlar dahil komşu ülkelerdeki Suriyelilere, 2020 yılı için 5.5 milyar dolara ve 2021 ile sonraki dönem için 2.2 milyar dolara varan çok yıllı taahhütler aracılığıyla sunulacak desteğin harekete geçirilmesi sağlandı. Eş-başkanlar tarafından "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi konulu 4. Brüksel Konferansı eş-başkanlar deklarasyonu" yayınlandı.



"Dünya sizleri unutmadı"



BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Üst düzey katılım Suriyelilere bir mesaj vermektedir. O da, nerede olursanız olun, dünya sizleri unutmadı ve yanınızda olmaya devam edecektir. Bu durum, çatışmanın yaklaşık 10 yaşına girdiği mevcut koşullar altında özellikle önem taşımaktadır" dedi.



Çatışmanın 10. yılına girdiği bu dönemde Suriye ve bölgedeki durumun son derece kritik olduğu ifade edildi. Milyonlarca Suriyelinin yurt içinde yerinden edildiği ve Suriye'ye komşu ülkelere sığındığı ağır insani koşulların Covid-19 salgınının sonuçları ile daha da vahim hale geldiği belirtildi.



Konferansta ayrıca hem Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de ev sahibi ülkeler ve toplumların hem de Mısır ve Irak gibi bölgedeki diğer ev sahibi ülkelerin sergilediği dayanışmanın önemine dikkat çekilirken bu ülkeleri orta ve uzun vadede bekleyen zorlukların altını çizildi. - BRÜKSEL