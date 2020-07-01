4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi - Son Dakika

4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi

"Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi.

"Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi. Konferansta Suriye'deki krizden etkilenenlere toplam 7.7 milyar dolara varan çok yıllı taahhütler aracılığıyla destek sunulacağı bildirildi.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı


Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı'nın eşbaşkanlığını üstlendi. Konferans, sanal formatta gerçekleştirildi. 80 ülke, uluslararası kuruluş, AB ve BM kuruluşları uluslararası konferansta bakanların katıldığı üst düzey bölümünde bir araya geldi.


"Suriye halkının çilesine son vermek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor"


AB Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, "Brüksel Konferansı, Suriye'deki çatışmaları uluslararası gündemin en üst sırasında yer almasını sağlıyor. Suriye halkının çilesine son vermek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Her şeyden önce krize siyasi bir çözüm bulmamız gerekir. Cenevre görüşmelerini yeniden başlatmak, siyasi çözüm ortaya koymak ve Suriye'ye kapsayıcı bir barışı getirmenin zamanı gelmiştir. Halen devam eden ciddi boyutlardaki insani ihtiyaçlara da cevap vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Konferans kapsamında Suriye içerisindeki ve ev sahibi toplumlar dahil komşu ülkelerdeki Suriyelilere, 2020 yılı için 5.5 milyar dolara ve 2021 ile sonraki dönem için 2.2 milyar dolara varan çok yıllı taahhütler aracılığıyla sunulacak desteğin harekete geçirilmesi sağlandı. Eş-başkanlar tarafından "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi konulu 4. Brüksel Konferansı eş-başkanlar deklarasyonu" yayınlandı.


"Dünya sizleri unutmadı"


BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Üst düzey katılım Suriyelilere bir mesaj vermektedir. O da, nerede olursanız olun, dünya sizleri unutmadı ve yanınızda olmaya devam edecektir. Bu durum, çatışmanın yaklaşık 10 yaşına girdiği mevcut koşullar altında özellikle önem taşımaktadır" dedi.


Çatışmanın 10. yılına girdiği bu dönemde Suriye ve bölgedeki durumun son derece kritik olduğu ifade edildi. Milyonlarca Suriyelinin yurt içinde yerinden edildiği ve Suriye'ye komşu ülkelere sığındığı ağır insani koşulların Covid-19 salgınının sonuçları ile daha da vahim hale geldiği belirtildi.


Konferansta ayrıca hem Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de ev sahibi ülkeler ve toplumların hem de Mısır ve Irak gibi bölgedeki diğer ev sahibi ülkelerin sergilediği dayanışmanın önemine dikkat çekilirken bu ülkeleri orta ve uzun vadede bekleyen zorlukların altını çizildi. - BRÜKSEL

Birleşmiş Milletler, Brüksel, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
09:05
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
08:56
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
04:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 05:24:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]