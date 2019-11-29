Son Dakika Haberleri: "4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" 4 Aralık'ta açılacak
Son Dakika Güncel '4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı' 4 Aralık'ta açılacak - Son Dakika

"4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" 4 Aralık'ta açılacak

6 saat önce

Türkiye'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak "4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı " 4 Aralık'ta başlayacak.

Türkiye'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak "4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı " 4 Aralık'ta başlayacak.

Network Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden pek çok sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

Fuar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Deri ve Ayakkabı Ürünleri Komitesi ve KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, geçen yıl başladıkları, yaz ve kış ayrı kreasyonlar olmak üzere yılda 2 kez düzenledikleri fuarın dördüncüsü yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Ayakkabı ve deri sektörünün Bursa'da güçlü olduğuna değinen Eker, şunları kaydetti:

"Fuarımız yine ayakkabı ve deri ürünleri sektörü temsilcilerini bir araya getirip üretici ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak. Sadece sektör profesyonellerine açık olan fuarımızda, firmalar arası ikili görüşmelerin sektöre olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz. Fuarımıza, İstanbul, İzmir, Konya, Denizli, Sakarya ve Kahramanmaraş şehirlerinden firmalarla birlikte yabancı alım heyetlerini ağırlayacağız. Fuarların sürekliliğinin başarıya ulaştığı gerçeğinden hareketle, geçen yıl başladığımız fuarımız yoluna doludizgin devam ediyor."

Fuar, 7 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye, Aralık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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