4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor - Son Dakika

Korona virüsü tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklanan 30 büyükşehir arasında yer almamasına rağmen giriş ve çıkışların yasaklandığı 4 büyükşehirin arasında kalan Osmaniye ilinde coğrafi konumu nedeniyle giriş çıkışlar yasaklanmış oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanan yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak iline araç giriş çıkışları yasaklanmıştı. İç İşleri Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre giriş ve çıkışları yasaklanan büyük şehirlerde il sınırında polis ve jandarma tarafından uygulama yapılarak önlem alındı. Kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Hatay, doğusunda Gaziantep,batısında ise Adana Büyükşehir Belediyesi olan Osmaniye ili, giriş ve çıkışları yasaklanan komşu illerin ortasında kaldığından dolayı yasak kapsamı alanında kaldı. Osmaniye'de kolluk kuvvetleri il sınırı giriş ve çıkışlarında önlem alarak diğer komşu şehirlerden gelen olup olmadığı yönünde tedbir aldı. - OSMANİYE