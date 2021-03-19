4 büyüklerden ortak açıklama: "Tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz" - Son Dakika

4 büyüklerden ortak açıklama: "Tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz"

19.03.2021 19:22
4 büyüklerden ortak açıklama:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmanın ardından dört kulüp, ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, ortak basın açıklaması yaptı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ortak yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok sevilen ve takip edilen futbolun endüstrisinin, mali sıkıntılarına ilave olarak pandemi sürecinin bu yapı üzerinde oluşturduğu tahribatlar kamuoyunun da malumudur. İçinde bulunulan bu durumu aşarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir futbol yapısı tesis edilmesini teminen, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine 19.03.2021 Cuma günü imza atan kulüpler olarak bu anlaşmayı açıklamaktan memnuniyet duymaktayız.

Sözleşme ile kulüplerin mali bünyeleri güçlenecek

Anılan finansal yeniden yapılanma sözleşmesi ile Futbol kulüplerinin mali bünyelerini daha etkin ve doğru yönetebilmek adına atılmış adımlar ile güçlendirilerek önümüzdeki dönemde ekonomik olarak daha kuvvetli bir yapıda faaliyet gösterebilmelerinin önü açılmış olacaktır. Futbol kulüpleri sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşacak, devletimiz ise kulüplerimizin bugüne kadar ödemekte zorlandıkları vergileri zamanında tahsil edebilme imkanına kavuşmuş olacaktır. Bankalar Konsorsiyumunun kendi alacaklarından da öncelikli olarak asli yükümlülüklerimizden olan vergi ödemesini içeren finansal yapıyı kurgulaması ile ödeme imkanına kavuşmak biz kulüpler için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bankalar Konsorsiyumu ilk 1.5 yıl faiz ödemesiz, 2.5 yıl anapara ödemesiz toplamda 9.5 yıl vadeli, bir yapılandırma yapmışlardır.

Futbolda mali istikrar ve sportif başarı

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin ilgili kurulları aracılığı ile uluslararası standartlarda başlatılan yapı ve Bankalar Konsorsiyumu ile iletişim içinde gerçekleştirilen Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması, biz kulüpleri rehavete sürüklemek bir yana, belirli bir disiplin ile daha çok çalışmaya ve finansal anlamda daha rasyonel olmaya sevk edecek unsurlar barındırmaktadır. Dirayetli bir şekilde yürütülecek çabalar neticesinde mali istikrarı sağlanmış bir futbol endüstrisi meydana getirilmekle birlikte, Avrupa futbolunda ses getirecek sportif başarılara ve bunun sonucunda da Avrupa'nın en güçlü kulüpler seviyesine ulaşılacaktır.

Tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarının bu seviyeye gelmesi noktasında, amacı sağlıklı ve sporsever bir nesil yetiştirmek olan kulüplerimize bu darboğazdan çıkma imkanı sunan; Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a, Hazine ve Maliye eski Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'a, Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'a, Denizbank Genel Müdürü Sayın Hakan Ateş'e, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Sayın Gökhan Erün'e, ilgili tüm devlet büyüklerimiz ve tüm banka yönetici ve çalışanlarına şükranlarımızı sunarız. Türk futbolu için önemli bir mihenk taşı olan bu sürecin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." - İSTANBUL

4 büyüklerden ortak açıklama: Tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 4 büyüklerden ortak açıklama: 'Tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz' - Son Dakika Spor


Son Dakika

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