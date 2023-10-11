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Zirve Galatasaray'ın! 4 büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı - Son Dakika

Zirve Galatasaray'ın! 4 büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı

Son Güncelleme: 11.10.2023 18:21

4 büyüklerinin toplam borcu 29,93 milyar lira oldu. En borçlu kulüp 9,59 milyar lira ile Galatasaray olurken, onu 8,63 milyar lira ile Fenerbahçe, 7,05 milyar lira ile Beşiktaş ve 4,66 milyar lira ile Trabzonspor izledi.

Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı.

EN BORÇLU GALATASARAY

Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

EN AZ BORÇLU TRABZONSPOR

Galatasaray'ı ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) takip ederken, Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde ise 7,05 milyar lira görünüyor. Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Zirve Galatasaray'ın! 4 büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zirve Galatasaray'ın! 4 büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı - Son Dakika
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