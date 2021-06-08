"4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu" Ankara'da yapılıyor - Son Dakika

"4. Cengiz Aytmatov Issık Göl Forumu" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde (ASBÜ) eş zamanlı 2'şerli oturum halinde başladı.

Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği iş birliğiyle, dünyaca ünlü Kırgız yazar anısına toplanan forum, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenleniyor.

"Bozkırın bilge kalemi" Aytmatov'un doğum günü ve vefat günü esas alınarak hazırlanan ve açılış oturumu 11 Aralık 2020'de Bişkek'te yapılan forumun Ankara'daki ayağına 18 ülkeden temsilci katıldı.

HBV, AYBÜ ve ASBÜ'de eş zamanlı 2'şerli oturum halinde düzenlenen forumda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler Türkçe sunum yaptı.

Oturumlarda "Uluslararası terör, uluslararası güvenlik ve mankurtluk" ile "Uluslararası siyasette ahlak ve liyakat" konuları ele alındı.

"Türk dünyası arasında alfabe birliği sağlanıyor"

HBV'deki oturumun moderatörlüğünü yapan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu milli benlik ve dilin önemine değindi.

Hekimoğlu, "Türkçe bizim ortak dilimiz, Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi de olsa bunların hepsi Türkçe." dedi.

Alfabe birliğinin önemine işaret eden Hekimoğlu, "Burada çok önemli bir çalışma, Türk dünyası arasında alfabe birliği sağlanıyor. Türk dünyasının ortak değerler etrafında birlikte hareket edebileceğinin göstergesi Karabağ mücadelesi de bunun bariz bir örneğidir." diye konuştu.

Ülkesinin güvenlik tarihini anlatan konuşmacı Ürdünlü Manal Hasanhaned'in sunumunu da değerlendiren Prof. Dr. Hekimoğlu, bölgede terör estiren İsrail'in, istikrarsızlaştırma politikaları karşısında bölgenin yarım yüzyıldır bir ateş çemberi haline geldiğini söyledi.

Hekimoğlu, "Arap Baharı sonrasında da Batı'nın emperyal politikaları sebebiyle yine bölge bir ateş çemberi halinde, bu ateş çemberinin sıcaklığı bize de sirayet ediyor. Bu noktada Ürdün'ün kendi içindeki güvenliğini sağlamış olması ve bir anlamda da güvenli liman oluşu takdire şayandır. İnşallah Ürdün'ün ve bölgenin güvenliği daim olsun." dedi.

Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık-Göl Forumu'nun Ankara ayağının kapanışı yarın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.