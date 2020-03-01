4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi

11 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban hastanelik oldu.

4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban hastanelik oldu.


Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 Afgan uyruklu şahıs, kaldıkları yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Çobanlardan haber alınamaması üzerine olay yerine giden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi ambulansla Kulu Devlet Hastanesi ve Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan 2 kişinin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Afganistan, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:24 Kaynak: İHA
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