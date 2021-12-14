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4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada - Son Dakika

4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada

14.12.2021 11:46

Esenyurt 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk yaşamını yitirdi. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın ve bir çocuğunun vatandaşlar tarafından kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında annenin ve bir çocuğunun mahalleli tarafından evden çıkarılması bir komşularının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşların ilk olarak bodrum kattaki anne Fatma Hammud'u pencereden çıkarmaları görülüyor. Kalabalık daha sonra kadının 2 yaşındaki çocuğu Şakkır'ı alevlerin arasından kurtarıyor. Anne battaniyeye sardığı çocuğuyla birlikte gelen ambulansa koşarak ilerliyor.

4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı kamerada

4 ÇOCUK KURTARILAMADI

İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 35 yaşındaki Fatma Hammud'un Besme (5), Şahin (9), Ahmet (9) ve Selva(1) isimli 4 çocuğu kurtarılamadı.

ANNE VE ÇOCUĞUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fatma ve Şakkır Hammud'un Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada - Son Dakika
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