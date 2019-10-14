Son Dakika Haberleri: 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu
Son Dakika Güncel 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

1 saat önce

BOLU'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu, System.String[]

BOLU'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesini kaybetmesi ve başlarında kask bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kendilerini görüntüleyen kameramanı youtuber sanan çocuklar,  görüntülerini izlemek için youtube kanalının adresini sordu.


Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
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