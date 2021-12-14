4 çocuğun yanarak öldüğü evin penceresindeki uyku tulumu, yürek parçaladı - Son Dakika

Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında 4 yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Yanan evin son hali gün ağarınca görüntülenirken bir çocuğun uyku tulumu görenlerin yüreklerini dağladı.

YAŞLARI 1 İLA 9 ARASINDA

Üçevler Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaşları 1 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud isimli çocukların cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

CAM KENARINDAKİ TULUM KAHRETTİ

Anne Fatma Hammud ile Sakkar Hammud(2)'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeni polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ardından ortaya çıkacakken felaketin yaşandığı ev gün ağarınca görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğun cam kenarındaki uyku tulumu ise görenlerin yüreklerini dağladı.