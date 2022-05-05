4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ - Son Dakika
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4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ

05.05.2022 10:49

ADANA'da Suriyeli Nur Abbes (29), 4 çocuğunu eve kilitleyip, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklu eşi Sasha Kırdi'yi (32) cezaevine bayram ziyaretine gitti.

ADANA'da Suriyeli Nur Abbes (29), 4 çocuğunu eve kilitleyip, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklu eşi Sasha Kırdi'yi (32) cezaevine bayram ziyaretine gitti. Dışarı çıkamayan çocukların yardım çağrısıyla komşular polis çağırdı. Polisin telefonla ulaştığı kadın ise 4 saat sonra eve geldi. Abbes ile çocukları emniyete götürüldü.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Sasha Kırdi, mart ayında narkotik polisinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı Nur Abbes ise 2 katlı müstakil evin giriş katında 5 çocuğuyla yalnız kaldı. İddiaya göre, anne Abbes, çocuklarına sık sık şiddet uygulamaya başladı. Abbes, dün de saat 12.30 sıralarında oğlu Muhammed'i (10) dövünce mahalleli tepki gösterdi. Muhammed, annesinin elinden kurtulup evden kaçtı. Abbes ise evdeki 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledikten sonra bayram dolayısıyla Sasha Kırdi'yi ziyaret etmek için cezaevine gitti.

EVDEKİ BIÇAK VE ÇAKMAKLA OYNADILAR

Evde kilitli kalan çocuklar, pencereden bağırarak yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, annelerine ulaşarak eve çağırdı. Çocukların bu sırada evdeki bıçak ve çakmaklarla oynaması dikkat çekti. Ekipler, penceredeki çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alıp beklemeye başladı.

Mahalleliden Halit Oruç, 'Çocuğu boynundan tutmuş, dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara' diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat sonra eve dönen Nur Abbes'in kapıyı açması üzerine evdeki çocuklar, dışarı çıkarıldı. Abbes ile ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Nur Abbes'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ
4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 ÇOCUĞUNU EVE KİLİTLEYİP, CEZAEVİNDEKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ - Son Dakika
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