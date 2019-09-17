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4 çocuğunu savaşta kaybeden suriyeli kadın, türkçe öğreniyor

43 dakika önce

MERSİN'de yaşayan ve Suriye'nin Humus kentinde, 11 çocuğundan 4'ünü savaşta kaybeden Muna el Bedevi (53), gelini ve torunu ile Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün okuma yazma kurslarına katılarak, Türkçe öğrenmeye çalışıyor.

4 çocuğunu savaşta kaybeden suriyeli kadın, türkçe öğreniyor, System.String[]

MERSİN'de yaşayan ve Suriye'nin Humus kentinde, 11 çocuğundan 4'ünü savaşta kaybeden Muna el Bedevi (53), gelini ve torunu ile Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün okuma yazma kurslarına katılarak, Türkçe öğrenmeye çalışıyor.

Gelini Ayşe el Abdullah (40) ve torunu Garam el Abdullah (14) ile yaklaşık 3 aydır Türkçe öğrenmeye çalışan Muna el Bedevi, ülkesinde yaşadıklarını da aklından çıkarmak için okuma yazma kursuna başladığını söyledi. 2 oğlunu savaşta kaybettiğini anlatan Muna el Bedevi, inşaat ustası eşi Hıdır el Bedevi ve diğer çocukları ile Türkiye'ye sığınarak, canlarını kurtardıklarını belirtti.

Kurstaki grubun Türkçe bilen tek öğrencisi Garam el Abdullah da ağabeyinin ölümünü anlatırken, "Onlar evinde oturuyordu. Bomba geldi, vurdu; öldüler" dedi.

Eğitimi veren Türkçe öğretmeni Mustafa Taşpınar ise Suriyeli kursiyerlerinin çok başarılı olduğunu ve kursların devam edeceğini söyledi.

Hem Türkiye'ye hem de Bozyazı halkına misafirperverlik için teşekkür eden Muna el Bedevi, savaş durduğu anda ülkelerine dönmeyi düşündüklerini söyledi.

Bozyazı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:14 Kaynak: DHA
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