4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı

19.03.2021 14:43
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi 10 yıllık eşi Aysel Yok'u (28), av tüfeği ile vurularak öldüren Remzi Yok (31) polisin 16 saat süren takibi sonucu saklandığı Çınarlı Mahallesi'nde yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi 10 yıllık eşi Aysel Yok'u (28), av tüfeği ile vurularak öldüren Remzi Yok (31) polisin 16 saat süren takibi sonucu saklandığı Çınarlı Mahallesi'nde yakalandı. Remzi Yok çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale'de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Yok, henüz bilinmeyen nedenle eşi Aysel Yok'un başına av tüfeği ile ateş etti. Remzi Yok, cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Yok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van'a gönderildi.

Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Yok'un yakalanması için de çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren takibinin ardından Remzi Yok, Çınarlı Mahallesi'nde 1002 Sokak'ta gece geç saatlerde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Erciş Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirilen Remzi Yok çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hayatını kaybeden Aysel  Yok'un cenazesi ise Van'da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aysel Yok yakınları tarafından Erciş ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran ilçesinde toprağa verildi.

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4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı

Av Tüfeği, Hisarcık, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika


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