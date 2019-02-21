Son Dakika Haberleri: 4 Çocuk Annesi, Evde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

4 Çocuk Annesi, Evde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

50 dakika önce

GAZİANTEP'te tek odalı bir evde çıkan yangında 4 çocuk annesi Zeynep Gürbüz (43), hayatını kaybetti.

4 Çocuk Annesi, Evde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
GAZİANTEP'te tek odalı bir evde çıkan yangında 4 çocuk annesi Zeynep Gürbüz (43), hayatını kaybetti. Gürbüz'ün birlikte yaşadığı görme engelli Ali Salih Gülkan (48) ise son anda kurtuldu.

Ali Baba Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde görme engelli Ali Salih Gürkan'a ait tek odalı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Ali Salih Gülkan dışarı çıkmayı başarırken, 2 ay önce tanışıp, birlikte yaşamaya başladığı Zeynep Gürbüz ise içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde, Zeynep Gürbüz'ün cesedi bulundu. 

Gürbüz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Gürbüz'ün cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:36 Kaynak: DHA

Ali Salih, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada

İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:26:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Çocuk Annesi, Evde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]