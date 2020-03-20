4 çocuk annesi intihar etti - Son Dakika

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 4 çocuk annesi Ümmü Gülsüm Ç. (35), tarım ilacı içerek intihar etti.

Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde yaşayan Ümmü Gülsüm Ç., çarşamba günü, traktörün arkasında bulunan ilaçlama tankındaki zirai ilaçtan içti. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ümmü Gülsüm Ç., dün yaşamını yitirdi.Ümmü Gülsüm Ç.'nin cenazesi, köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 ay önce 4'üncü çocuğunu dünyaya getiren kadının, intihar nedeni araştırılıyor.