4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir'deki tartışma cinayet ile sonuçlandı

Cinayeti işleyen kadının 122 sabıka kaydı ortaya çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 çocuk annesi Müjde D., birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. 4 çocuk annesi Müjde D., gece birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe ile evde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Müjde D. mutfaktan aldığı bıçak ile İsmail Efe'yi göğsünden bıçakladı. Komşular duyulan sesler üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince İsmail Efe'ye ilk müdahale yapılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

122 suç kaydı olan kadın 1 yaşındaki bebeği ile sağlık kontrolüne getirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından Müjde D., kucağında bir yaşındaki bebeğiyle sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerine yapılan incelemede Müjde D.'nin aralarında hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve yankesicilik suçlarının bulunduğu toplam 122 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.