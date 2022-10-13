4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMEN SANIĞIN CEZASI YARGITAY'DA BOZULDU - Son Dakika
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4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMEN SANIĞIN CEZASI YARGITAY'DA BOZULDU

13.10.2022 10:35

İSTANBUL'da gönül ilişkisi yaşadığı ve aynı zamanda akrabası olan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı (43) buluştukları ormanda silahla vurarak öldürdükten sonra çukura gömdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Taşdelen hakkındaki...

İSTANBUL'da gönül ilişkisi yaşadığı ve aynı zamanda akrabası olan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı (43) buluştukları ormanda silahla vurarak öldürdükten sonra çukura gömdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Taşdelen hakkındaki karar, Yargıtay'da bozuldu. Üst mahkeme, eylemin tasarlayarak gerçekleşmediği gerekçesiyle "Kasten öldürme" suçundan hüküm kurulması için dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Sultangazi'de kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden 18 Temmuz 2019 günü çıkan Ayşe Altuntaş'tan bir daha haber alınamadı. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime ve oğlu Mehmet Altuntaş Esentepe Polis Merkezine ve Gaziosmanpaşa Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Şikayetçilerin, Ayşe Altuntaş'ın aynı zamanda akrabası olan sanık Mehmet Taşdelen ile bir süredir gönül ilişkisi yaşadığını, bunu sanığa sorduklarında ise Taşdelen'in, onu iki gündür görmediğini söylediğini, daha sonra ise olay günü sabah saatlerinde Altuntaş'la buluşup Pirinççi Köyü'ne gittiklerini ve sonra tekrar evinin oraya bıraktığını söylediği öne sürüldü. İlk ifadesinde suçu kabul etmeyen sanık serbest bırakıldı. Ancak olay günü kullanmakta olduğu telefona ait baz kayıtlarından sanık Mehmet Taşdelen'in çelişkili ifadeleri dikkate alınarak tekrar gözaltına alındı. Sanık bu kez suçunu itiraf ederek 18 Haziran 2020'de Ayşe Altuntaş'ı gömdüğü yeri gösterdi. Kadının cesedi, Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Köyü'ndeki ormandan çıkarıldı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen sanık Mehmet Taşdelen, 19 Haziran 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ayşe Altuntaş'ın beraber yaşadığı kızı Fadime Altuntaş, bir televizyon programına katılarak yardım istedi.

"KAZAEN ÖLDÜ" DEMİŞTİ

Tutuklanan Mehmet Taşdelen ifadesinde, 11 ay boyunca 11 saat huzurlu uyuyamadığını, olayın medyaya düşmesinden sonra da çocuklarının kendisini terk etmesinden korktuğu için söyleyemediğini ancak ilk günden bu yana vicdan yükü altında olduğunu belirtti. Taşdelen mahkemede yaptığı savunmada ise, "Maktuleyi tasarlayarak öldürmedim. Olay maktulenin silahı kendi kendine tutması sebebiyle kazaen bir ölümdür. Bu olayda bir dahilim yoktur" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Eylül 2021'de yapılan duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Taşdelen son sözünde de suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, sanık Taşdelen hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak iyi hali nedeniyle cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

YENİDEN YARGILANACAK

Bölge Adliye Mahkemesi, sanık avukatının temyiz talebini reddetti. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay ise 13 Eylül 2022'de yaptığı incelemede, tasarlamanın koşulları oluşmadığını, sanık hakkında TCK 81. maddesi uyarınca "Kasten öldürme" suçundan hüküm kurulması gerekirken delillerin tahlilinde ve takdirinde hataya düşüldüğü gerekçesiyle kararı bozdu. Sanık Mehmet Taşdelen hakkındaki dosya yerel mahkemeye gönderildi. Taşdelen yeniden hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMEN SANIĞIN CEZASI YARGITAY'DA BOZULDU - Son Dakika
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