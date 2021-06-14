4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, evinde sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi. Evine gelen güvenlik güçleri, çilingir ile açtıkları kapının önünde Yücel'i sırtından vurulmuş halde ölü buldu. Esma Yücel'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.