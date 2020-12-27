4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi - Son Dakika

4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi

27.12.2020 23:37

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 4 çocuk babası çaycı, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Sağlık ekiplerince müdahale edilen Hüseyin Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Hüseyin Akkuş'un cenazesi cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamına son veren Hüseyin Akkuş'un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi
4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi

Hüseyin Akkuş, Adıyaman, Besni, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi - Son Dakika


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