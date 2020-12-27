Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen Hüseyin Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Hüseyin Akkuş'un cenazesi cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamına son veren Hüseyin Akkuş'un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi.

Adıyaman 'ın Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş , evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı.

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi - Son Dakika

Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti

Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir

Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki