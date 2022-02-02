Üye Girişi
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ

02.02.2022 11:30
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, yalnız yaşayan Necla Erkek'in (61) tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, yalnız yaşayan Necla Erkek'in (61) tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ölen babasından kendisine bağlanan maaşla geçinmeye çalıştığını ve evini onaracak durumu olmadığını söyleyerek gözyaşı döken Erkek, 'Hatıralarım yandı gitti. 1 odada 4 çocuk büyüttüm; hepsi gitti, tek kaldım' dedi.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki Necla Erkek'in yalnız yaşadığı, annesinden kalan tek odalı dairede, 31 Ocak'ta elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev ve içindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Komşularının yardımıyla evde temizlik yapmaya çalışan Erkek, geçici olarak kızının yanında kalmaya başladı.

Yangın günü yaşananları gözyaşlarıyla anlatan Necla Erkek, 'Ben dışarıdayken bir ses geldi. 'Acaba mutfakta bir şey mi unuttum' diye kapıyı açtım, içerisi alev doluydu, giremedim. 2 kuşum vardı, biri öldü. Daha sonra bağırmaya başladım, mahalleli sakinleştirdi' diye konuştu.

Bir süre önce hayatını kaybeden babasından kendisine bağlanan maaşla geçinmeye çalıştığını ve evini onaracak durumu olmadığını söyleyen Erkek, 'Televizyonum, koltuklarım, tüm eşyalarım yandı; kül oldu. Nasıl temizleyeceğim, nasıl onarılacak bu ev; bilmiyorum. 1980 yılından bu yana burada oturuyorum. Ne hatıralarım vardı, yandı gitti. 1 odada 4 çocuk büyüttüm; hepsi dağıldılar, gittiler, tek kaldım. Çocukların da benim de durumum yok. Yardım bekliyorum" dedi.

4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ
4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Adana Yüregir, Yangın, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: 4 ÇOCUK BÜYÜTTÜĞÜ TEK ODALI EVİ YANDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement