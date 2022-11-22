Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

22.11.2022 17:29

Konya'da ikamet eden ve 4 çocukları olduğu öğrenilen Fadime Dağlı ve Mehmet Dağlı çifti, otomobil içinde tabancayla vurulmuş olarak ölü halde bulundu. Mehmet Dağlı'nın önce kendisini daha sonra da eşini vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta bulunan aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi.

EKİPLER TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu. Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

DAĞLI ÇİFTİNİN 4 ÇOCUĞU VARDI

Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

4 çocukları olan karı koca, araçta ölü bulundu
4 çocukları olan karı koca, araçta ölü bulundu
4 çocukları olan karı koca, araçta ölü bulundu
4 çocukları olan karı koca, araçta ölü bulundu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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