Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta bulunan aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi.

Kaynak: DHA

Mehmet Dağlı, Jandarma, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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