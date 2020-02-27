4. Çukurova Karaciğer Kanseri Kongresi - Son Dakika
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4. Çukurova Karaciğer Kanseri Kongresi

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, dünyada 1,9 milyar obezite hastasının olduğunu belirterek, "Obezite sıklığında artışa paralel olarak karaciğer yağlanmasında bir artış var.

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, dünyada 1,9 milyar obezite hastasının olduğunu belirterek, "Obezite sıklığında artışa paralel olarak karaciğer yağlanmasında bir artış var. Bugün dünya nüfusunun yüzde 24'ü yağlı karaciğer hastalığına sahip. Bu da karaciğer kanserinin çok önemli bir nedeni." dedi.

Akkız, ÇÜ Tıp Fakültesi ve derneklerin iş birliğiyle bir otelde düzenlenen 4. Çukurova Karaciğer Kanseri (Hepatoselüler Karsinoma) Kongresi'nde yaptığı açıklamada, tüm kanser türlerinde olduğu gibi karaciğer kanserinin sıklığı ve yaygınlaşmasında ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Kongrede, karaciğer kanserinin sıklığını, yaygınlığını ve risk faktörlerini çok kapsamlı olarak ele alacaklarını belirten Akkız, 14 farklı disiplin ve 450 katılımcıyla, hastalığı gen ve hücre düzeyinde başlatan faktörlerle, tedavi konusunda en ileri, en son gelişmeleri konuşacaklarını dile getirdi.

Yılda bir milyon insanda karaciğer kanserinin geliştiğini aktaran Akkız, şöyle konuştu:

"Tedavi konusunda çok önemli ilerlemeler olmasına rağmen kronik Hepatit B virüsü alanında hastanın tamamen kürünü gerçekleştiremiyoruz ama hastanın karaciğer kanserine ve sirozuna ilerlemesini büyük oranda engelleyebiliyoruz. Yine de ülkemizde en önemli neden kronik Hepatit B virüsü enfeksiyonu. Hepatit C ile ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Artık Hepatit C'li hastalarda kür sağlayabiliyoruz. Bunun dışında alkol dışı karaciğer hastalığı çok önemli bir problem. Dünyada bugün itibariyle 1,9 milyar obez hasta var. Bunların bir bölümü hastalık düzeyinde obezite. Obezite sıklığında artışa paralel olarak karaciğer yağlanmasında bir artış var. Bugün dünya nüfusunun yüzde 24'ü yağlı karaciğer hastalığına sahip. Bu da karaciğer kanserinin çok önemli bir nedeni."

Hastalığın temel sıkıntılarından birinin, hastaların ileri evrede kendilerine başvurmaları olduğunu aktaran Akkız, kongrenin temel amaçlarından birinin toplumu bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Kongre, 29 Şubat'a kadar devam edecek.

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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