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'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta - Son Dakika

'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta

03.07.2021 13:49
'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GPDP 2020-1 dönemi kapsamında Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) tarafından hazırlanan '4 Dağ 4 Kültür' Projesi'ne katılan gençler Erciyes'te buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GPDP 2020-1 dönemi kapsamında Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) tarafından hazırlanan '4 Dağ 4 Kültür' Projesi'ne katılan gençler Erciyes'te buluştu.

Proje kapsamında Erciyes'te 40 genç 2 gün çadırlı kamp yapacak. Kulüp Başkanı Alp Arslan ve Proje Koordinatörü Suat Tüfekçi, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek, projeleri hakkında bilgi verdi. Projeye Kayseri, Bursa, Kastamonu ve Erzurum'dan katılan 40 genç proje boyunca diğer illerden gelen misafirlerine illerini tanıtacaklar. Ayrıca proje boyunca gençler, teknolojik/madde/alkol bağımlılığı, sağlıklı beslenme, spor, obezite, kültürel yabancılaşma ve gönüllülük gibi konularda çalıştay yapacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ülkenin 4 farklı bölgesinden toplam 40 genci dağcılık sporunu dağ zirvelerinde deneyimlerine fırsat bulduğu, sağlıklı beslenme, spor, obezite, bağımlılık gibi konularda yapacakları çalıştayın önemli olduğunu belirtti. Anlamlı bir projeye imza attıkları için Kulüp Başkanı Alp Arslan ve Proje Koordinatörü Suat Tüfekçi'ye teşekkür ederek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Dağcılık ve Doğa Sporları, Alp Arslan, Kastamonu, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor '4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta - Son Dakika Spor


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