4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular - Son Dakika

4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular

09.10.2020 17:34
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Necla Metin (75) ve Himmet Metin (76) bir emlakçı aracılığıyla müteahhide verdikleri 28 dönümlük araziye karşılık kendilerine verileceğine dair biri noter huzurda iki ayrı sözleşme yaptıkları 12 daireden 4'ünün verilmediğini ileri sürüp, 'dolandırıldıkları'...

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Necla Metin (75) ve Himmet Metin (76) bir emlakçı aracılığıyla müteahhide verdikleri 28 dönümlük araziye karşılık kendilerine verileceğine dair biri noter huzurda iki ayrı sözleşme yaptıkları 12 daireden 4'ünün verilmediğini ileri sürüp, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müteahhit Mustafa A. ve emlakçı Bilal G.'nin kendilerine kumpas kurduğunu iddia eden Metin çifti, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Efeler ilçesinde yaşayan Necla Metin ve yakınlarına Işıklı Mahallesi'ndeki 28 dönüm arazi babalarından miras kaldı. Bu arazinin 6 dönümü Necla Metin'e diğer hisseleri ise 11 yakını arasında paylaşıldı. Aile fertlerinin daha önceki yıllarda hayvancılık ve çiftçilik yaptıkları bu arazileri bir inşaat firması site kuracağını belirtip, daire karşılığı tek tek toplaya başladı. Ancak Necla Metin ve eşi Himmet Metin'i ikna edemedi. Bunun üzerine iddiaya göre müteahhit Mustafa A., emlakçı Bilal G.'yi yaşlı çifti ikna etmesi için yolladı. Bilal G., çifti ikna edebilmek için aylarca uğraştı, arazilerinin karşılığında 12 daire verecekleri sözünü verdi. Bunun üzerine Metin çifti, ikna oldu. 2013'te müteahhit Mustafa A.'nın ofisinde sözleşme imzalanmak üzere bir araya gelindi. İddiaya göre Metin çifti, 8 daire için noterde sözleşme imzaladı. İddiaya göre, Metin çifti, kendilerine vaat edilen diğer 4 daire için emlakçı Bilal G. ile notere gitmeden kendi aralarında ikinci bir sözleşme daha imzaladı. Metin çifti, yapılan ikinci sözleşmeye göre emlakçı Blal G.'nin müteahhit Mustafa A.'nın kendisine vereceği dairelerden 4'ünü kendilerine verileceğinin taahhüt edildiğini öne sürdü.

DARBE GİRİŞİMİNDE TUTUKLANDIİnşaatlar 3 yılda tamamlanacaktı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanınca Mustafa A., FETÖ terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanarak cezaevine girdi. Bu sırada inşaat firmasına kayyum atandı ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Mustafa A., 1 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihinde serbest bırakıldı. İnşaatlara ise kaldığını yerden devam edildi. 2019 yılında inşaatlar tamamlandı. Ancak 12 daire almayı bekleyen Metin çiftine 8 daire verildi. Müteahhit Mustafa A. ve emlakçı Bilal G.'nin diğer 4 daireyi  "Böyle bir sözleşme hatırlamıyoruz" diyerek, inkar ettiklerini ileri süren Metin çifti, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle avukatları aracılığıyla 11 Eylül 2010 tarihinde savcıIığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından Mustafa A.  ve Bilal G. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken mağdur olduklarını belirten Necla Metin, "Hakkımızı hukuksal yollardan arıyoruz. Bu şekilde olacağını bilsek kesinlikle arazimizi vermezdim. Müteahhit ve emlakçı bizi o kadar üzdü ki son 5 yıldan beri çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum" dedi.'BİZE KUMPAS KURDULAR'Himmet Metin, "40 yıllık birikimimi eşimle beraber çocuklarımızın geleceğini sağlamak için koruma altına aldık. Ancak, bize verilen sözler tutulmadı. kandırılıp, arazimiz elimizden alındı. Bize vaat edilen 12 daireden 4'ü verilmedi. mağduruz.Müteahhit ve emlakçı bize kumpas kurdu" dedi.'ANNE VE BABAMI ÜZDÜLER'

Yaşananların anne ve babasını üzdüğünü belirten Hüseyin Metin (46) de "Söz konusu 28 dönümlük arazide 3 ahır, ev ve seramız vardı. Yıllık geçim kaynağımızın yarısı bizim buradandı. Başlangıçta anne ve babam araziyi kat karşılığı vermeye yanaşmadı. 'Ancak, daireler bitene kadar kiranızı ödeyeceğiz' diye ikna etmişler. Emlakçı neredeyse babamın beşinci evladı gibi olmuştu. Nasıl, bir güven sağladılarsa anne ve babam bizim bile karışmamıza müdahale etmiyordu. Sonrasında gelinen nokta ortada" dedi.


4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular

Emlakçı, Efeler, Himmet, Noter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular - Son Dakika

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