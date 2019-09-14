Son Dakika Haberleri: 4 dakika arayla 2 deprem daha oldu
Son Dakika Güncel Haber

4 dakika arayla 2 deprem daha oldu

11 dakika önce

Çankırı Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli 2 farklı deprem meydana geldi.

4 dakika arayla 2 deprem daha oldu, System.String[]

Çankırı Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli 2 farklı deprem meydana geldi.


Sabah 09.00'dan itibaren başlayan depremler halen devam ediyor. Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli saat 21.08'de 4.1 büyüklüğünde yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. 4 dakika sonra saat 21.12 sıralarında 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem meydana geldi.


Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor. - ÇANKIRI

Çankırı, Hacılar, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi
Son dakika: Bir günde üç kez sallanan Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı "Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 21:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 dakika arayla 2 deprem daha oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]