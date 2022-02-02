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4 dakika önce paylaşım yapmışlar! Hızı 240 kilometreye ulaşan araç, bir kişiye mezar oldu - Son Dakika

4 dakika önce paylaşım yapmışlar! Hızı 240 kilometreye ulaşan araç, bir kişiye mezar oldu

02.02.2022 16:10

Antalya'da bariyere çarpan otomobilde bulunan Ahmet Özkan Avcı hayatını kaybetti, sürücü Muhammet Madenci ile Hakan Selçuk ise yaralandı. Araçta bulunanlar tarafından kazadan 4 dakika önce çekildiği belirlenen videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı.

Dün saat 17.00'de Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'ndaki köprüde Muhammet Madenci'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

1 kişiye mezar olan kazadan hemen önce, aracın hızının 240'ı gösterdiği video çekmişler

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, otomobildeki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğundaki Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Muhammet Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ön koltuğunda olan Ahmet Özkan Avcı'nın ise kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazadan 4 dakika önce aracın hızının 240'ı gösterdiği video çekmişler

"KADRAN 240 KİLOMETREYİ GÖSTERİYOR"

Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından bugün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken Kan, kazanın hızdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım" diye konuştu.

1 kişiye mezar olan kazadan hemen önce, aracın hızının 240'ı gösterdiği video çekmişler

Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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Hakan Selçuk, Ahmet Özkan, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 dakika önce paylaşım yapmışlar! Hızı 240 kilometreye ulaşan araç, bir kişiye mezar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 dakika önce paylaşım yapmışlar! Hızı 240 kilometreye ulaşan araç, bir kişiye mezar oldu - Son Dakika
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