4 dakikada yapılan römork hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

4 dakikada yapılan römork hırsızlığı güvenlik kamerasında

4 dakikada otomobille römork çalan 2 şahıs tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de yaptıkları otomobilin arkasına yaptıkları özel aparatla römork ve zirai ilaçlama makinesi çalan 2 şahıs tutuklanırken, şüphelilerin sadece 4 dakikada gerçekleştirdikleri hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz ay içerisinde Denizli'nin Çivril ilçesi Sarılar Mahallesinde 3 farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Römork ve zirai ilaçlama makinelerini gözlerine kestiren şahıslar, otomobillerine yaptırdıkları özel aparat sayesinde 4 dakikada koca makineleri araçlarına bağlayarak götürdükleri anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 26 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek şahısları tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi şahısları takibe alarak yakalamayı başardı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan B.B., ve H.O., tutuklanarak ceza evine gönderildi.