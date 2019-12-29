4 defineci kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 defineci kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

4 defineci kıskıvrak yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Kesut ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

4 defineci kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Kesut ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepsut'un Karacaören kırsal mahallesinde, B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken yakalandı. Jandarma şüphelilere ait araçta ve bölgede yapılan arama neticesinde, 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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