4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası başladı

6 Eylül'de bir kez daha iyiliğe yelken açacak deniz kızlarının heyecanlı serüveni Woman TV'den canlı yayınlanacak. Etkinlik, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası başladı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile 6, 7, 8 Eylül'de İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek.

Kurumların kadın yelken takımları ile bireysel kadın yelkencilerden oluşan 15 takımın yarışacağı 4.Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası 3 gün sürecek. Kupa'da ilk gün tüm ekiplerin bir araya geldiği Skippers Meeting ve coğrafi yarış yapıldı. Cumartesi ve Pazar günleri ise şamandıra yarışları yapılacak. Rüzgârın peşindeki kadınların iyiliğe yelken açtığı Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek Ödül Töreni ile sona erecek.

Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nın katılım gelirlerinin bir bölümü ile 4 yıldır AÇEV destekleniyor.

Deniz Kızı Ulusal kadın Yelken Kupasına dört yılda 25'i aşkın kurumdan 350'den fazla kadın yelkenci katıldı. Bu sayının yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na bu yıl katılacak takımlar arasında Borusan Holding, Eker, Edenred, Ford Otosan, GSK, Mercedes-Benz Türk, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, TWRE (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu), Permolit Team Ladies First, MSI Sailing Team AG, İstanbul Yelken Kulübü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV yer alıyor.