Son Dakika Haberleri: 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sahibini buldu
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4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sahibini buldu

1 saat önce

4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sona erdi.

4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sahibini buldu, System.String[]

4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve İstanbul Yelken Kulübünün iş birliği ile Caddebostan- Adalar parkurunda 3 gün süren yarışlarda kurumsal kadın yelken takımları ile bireysel kadın yelkencilerden oluşan 15 takım mücadele etti.

Organizasyonda birinciliği MSI Sailing Team AG Yelken Takımı elde etti. Eker Yelken Takımı'nın ikinci olduğu organizasyonu Dunapack Packaging üçüncü bitirdi.

IRC 1 sınıfında birinciliği MSI Sailing Team AG, IRC 2 sınıfında birinciliği Eker, IRC 3 sınıfında birinciliği Dunapack Packaging, IRC 4 sınıfında birinciliği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kadın Yelken takımları alırken gezgin sınıfında birinciliği ise İstanbul Yelken Kulübü takımı elde etti.

Caddebostan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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