4. Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı, Viyana'da düzenlenecek - Son Dakika
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4. Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı, Viyana'da düzenlenecek

24.03.2022 12:35
4. Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı, Viyana'da düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle hazırlıkları yürütülen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın 4'üncüsü Viyana'da yapılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle hazırlıkları yürütülen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın 4'üncüsü Viyana'da yapılacak.

RTÜK açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle RTÜK ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" zincir toplantılarının dördüncüsü, 26- 27 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.

Toplantılarda, dijital çağın medya okuryazarlığının nasıl olması gerektiği tartışılacak.

Çalıştayda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dijital Çağda Aile ve Gençlik" konulu bir konuşma yapacak.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın "Dijital Çağda Yeni İletişim Yolları"nı anlatacağı toplantıda, RTÜK Üyesi Deniz Güçer "Dijital Çağda Değişen Medya" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Melih Barut "Dijital Çağda Metaverse Etkisi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Altun "Medya Okuryazarlığı: Nasıl Okuruz/ Okunuruz?" konusunda sunum yapacak.

Prof. Dr. Kemal Sayar ise "Dijital Çağda Mutlu Kalabilmek" konulu konuşmasıyla katılımcılara hitap edecek. Sayar, "Hatıraların Evi" kitabını da okuyucuları için imzalayacak.

İlk gününde çeşitli paneller icra edilecek çalıştayın ikinci gününde ise çocuklar için masal, oyun ve medya okuryazarlığı atölyeleri düzenlenecek.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Yunus Emre, Viyana, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı, Viyana'da düzenlenecek - Son Dakika


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