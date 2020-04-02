4 dilde "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinde Nusaybin Belediyesi tarafından esnafın katılımıyla yapılan klipte 4 dilde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Belediyenin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde hazırladığı projeye katılan esnaflar Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal Nusaybin" çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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