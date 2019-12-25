4 doğal sit alanı 'kesin korunacak alan' ilan edildi - Son Dakika

HAKKARİ, Karabük, Denizli ve Burdur'daki bazı sit alanlarının kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sinop ve Konya'da yer alan bazı alanların da 'riskli alan' ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hakkari Yüksekova'da Nehil Sazlıkları, Karabük Eskipazar'da Akkaya Hamamı, Denizli Çameli'nde Kurusu Gölü ve Burdur'daki İnsuyu Havzası olmak üzere 4 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Ayrıca, Sinop'un Boyabat ilçesindeki Zincirlikuyu Mahallesi ile Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Şıhcarullah Mahallesi'nde belirlenen bazı alanlar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre 'riskli alan' ilan edildi.

SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararlarıyla da Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri sınırları arasında kalan bir alan 'Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' ilan edildi ve 'Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' ile Antalya'daki 'Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi.