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4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR - Son Dakika

4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR

26.11.2021 14:47

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 1 yıl önce diktiği 25 aloe vera bitkisinden ürettiği fidanları serasına tamamına yayan Hasan Devecioğlu (55), ilk hasadını yaptı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 1 yıl önce diktiği 25 aloe vera bitkisinden ürettiği fidanları serasına tamamına yayan Hasan Devecioğlu (55), ilk hasadını yaptı. 4 dönüm serasında üretim yapan Devecioğlu, yıllık 90 bin lira kazanç hedefliyor.

Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Devecioğlu, örtü altı üretimde maliyetlerin artması nedeniyle 4 dönümlük serasına aloe vera dikmeye karar verdi. Geçen yıl eylül ayında 25 aloe vera bitkisi diken Devecioğlu, nisan ayına kadar yetiştirdiği fidanları seranın tamamına yaydı. Serasında ilk hasadını yapan Devecioğlu, üretimde bu sene 90 bin lira kazanç bekliyor.

İLK HASAT KİLOSU 12 LİRADAN SATILDI

Aloe vera üretiminin kazançlı olduğunu anlatan Devecioğlu, şunları söyledi:

"Şu anda 400 adet anaç aloe vera fidanım var. Kök başı en az 1 kilo yaprak kestim. Yıl içinde 2 defa daha kesim yapacağım. Kök başı toplam 7-8 kilo yaprak alacağımı ümit ediyorum. Daha sonraki yıllarda bu verim daha da artacak. İlk yaptığım aloe vera yaprak kesimini Antalya'ya göndereceğim. Satın alanlar kozmetik sanayide kullanacak."

'MASRAFI ÇOK AZ'

İlk hasadında aloe verayı kilosunu 12 liradan sattığını dile getiren Devecioğlu, sonraki satışı için kilosu 20 liraya anlaştığını belirtti. Aloe vera üretiminde masrafın çok az olduğuna değinen Devecioğlu, "Bu serada sadece hayvansal ürünler kullanıyoruz. Keçi koyun, küçük ve büyükbaş hayvanların gübrelerini ıslatıyoruz, bekletip suyunu veriyoruz. Kimyasal kullanmadığımız için ürünlerimiz kozmetik sanayisinde kullanabilecek. Böcek zararlısı yok. Bu aloe vera bitkisine ilaçlama yapılmıyor. İşçiliği yok, masrafı çok az. Haftalık sulama yapıyorum. Haftada 15-20 dakika su veriyorum. Yaz döneminde 3 gün arayla suluyorum" diye konuştu.

'SERA MALİYETİ 2 BİN LİRA'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de örtü altı üretimde çeşitliliğin artığına dikkati çekti. Aloe vera bitkisinin Türkiye'de büyük bir pazara sahip olacağına inandığını anlatan Kökce, "Özellikle kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Bu bitkiyi çok fazla tanımazdık. Dikenli olduğu için işe yaramadığını düşünürdük. Oysa altın gibi bir nimet. Örtü altı sebze üretiminde masraf fazla ve iş yükü ağır olmasından dolayı üreticiler bu türlere yöneliyor. Çiftçiler aloe vera fidanını serasında kendi üretebiliyor. Bu bitkinin don olayı yok. Isıtması yok. O yüzden masrafı yok" ifadelerini kullandı.

Kökce, bir dönüm domates serasının 40 bin liraya, aloe vera bitkisinin ise en fazla 2 bin liraya mal olduğunu belirtti.

4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR
4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR
4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR
4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR

Antalya, Kumluca, Hasat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 DÖNÜME ALOE VERA DİKTİ; YILDA 90 BİN LİRA KAZANÇ HEDEFLİYOR - Son Dakika
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